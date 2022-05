Willem-Alexander naar Theaterhangaar voor viering 425 jaar Douane

Koning Willem-Alexander is in juni aanwezig bij de viering van het 425-jarig bestaan van de Douane. De feestelijkheden vinden op 14 juni plaats in de Theaterhangaar in Katwijk.

Ter gelegenheid van het jubileum overhandigt de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane, Aukje de Vries, die dag een banier aan de directeur-generaal van de Douane, Nanette van Schelven. Willem-Alexander heeft de banier, een bijzonder soort vlag, bij Koninklijk Besluit aan de eenheid toegekend. De Douane is oudste civiele rijksdienst van Nederland.

De staatssecretaris en de directeur-generaal van de dienst houden tijdens de viering ook toespraken. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Douane Muziekorganisatie.

De Theaterhangaar is bij het grote publiek bekend van de inmiddels jarenlange opvoering van de musical Soldaat van Oranje. De locatie is daarnaast ook een evenementenlocatie voor andere vieringen en bijeenkomsten.