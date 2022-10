Willem-Alexander ontvangt fotoboek over waterstofprojecten

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag op Paleis Huis ten Bosch het eerste exemplaar van het boek Heroes of Hydrogen in ontvangst genomen. Het fotoboek omvat een collage van belangrijke waterstofprojecten in Europa.

De projecten zijn door fotograaf Justin Jin vastgelegd met als doel het belang van waterstof te benadrukken. Het boek wordt officieel gelanceerd tijdens de European Hydrogen Week van 24 tot en met 28 oktober in Brussel. Na de overhandiging van het boek sprak Willem-Alexander met vertegenwoordigers van Hydrogen Europe over onder meer de rol van waterstof bij de energietransitie en de impact van reeds gestarte projecten in Europa.

In augustus bezocht de koning nog een aantal energieprojecten op de Noordzee. Toen ging hij onder meer langs op locaties waar gewerkt wordt aan hernieuwbare energie met behulp van groene waterstof.