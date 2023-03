Willem-Alexander vindt dat mannen er ‘potje’ van hebben gemaakt

Koning Willem-Alexander benoemde tijdens een gesprek over gendergelijkheid en vrouwenemancipatie dat mannen er de laatste duizenden jaren “een potje” van hebben gemaakt. Daarom roept hij vrouwen op mannen niet “te kopiëren”. Dat zei de koning tijdens een gesprek over gender(on)gelijkheid met Slowaakse jongeren, dat werd gevoerd in het kader van Internationale Vrouwendag. De gesprekken vonden plaats in de Slowaakse Nationale Galerie in Bratislava, gedurende het driedaagse staatsbezoek van het koningspaar aan het land.

De moderne gemeenschap heeft alle unieke talenten nodig “om te bloeien”, stelde de koning, en “diversiteit is kracht”, “geen zwakte”. Willem-Alexander zei dat mannen er de laatste duizenden jaren een zooitje van hebben gemaakt en dat moeten de vrouwen dus niet kopiëren. “Gebruik je eigen talenten.”

Koningin Máxima vertelde dat zij tijdens haar studie Economie en werk bij verschillende banken weinig vrouwen om zich heen zag. De koningin was “een van de enige” vrouwen. Diversiteit is van groot belang, stelde Máxima. “Ik denk niet dat dat ter discussie staat.” Ze vroeg de aanwezige vrouwen om “assertief” te zijn, want “het komt niet zomaar”. De koning was het “100 procent” met zijn vrouw eens.

Prinses Diana

Een van de vrouwelijke deelnemers benoemde dat het goed is om te zien dat de Slowaakse president, Zuzana Caputova, een vrouw is. “We zien dat zoiets voor ons mogelijk is, daar ben ik blij mee.” Een ander benoemde dat rolmodellen belangrijk zijn. “Mijn rolmodel is prinses Diana”, vertelde ze. “Ze was een heel optimistische en zorgzame vrouw.” Dat inspireert haar om ook zo te zijn, vertelde ze. De koningin beaamde dat rolmodellen inderdaad belangrijk zijn.

Caputova nam ook deel aan het gesprek. Ook zij werd gevraagd naar haar ervaringen op het gebied van gendergelijkheid. “Tijdens de campagneperiode kreeg ik te maken met de opmerking: ‘vrouwen horen in de keuken, niet in de politiek’. Het is een mannelijke wereld”, zei Caputova. “Ik denk dat diversiteit gezond en nodig is, ook in de politiek.”

De koning en koningin werden op de locatie ontvangen door de directeur van de Slowaakse Nationale Galerie, Alexandra Kusa, en de Slowaakse minister van Cultuur, Natalia Milanova. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) was ook aanwezig, maar nam niet deel aan het kringgesprek.