Willem-Alexander ziet Belgisch staatsbezoek als vriendenbezoek

Koning Willem-Alexander ziet het aanstaande staatsbezoek aan België niet alleen als een officieel bezoek maar ook als een ontmoeting tussen goede vrienden. Dat zei hij maandag op paleis Noordeinde in een gesprek met Belgische journalisten, meldt persbureau Belga.

Het staatsbezoek biedt een kans om de banden met goede buren nog verder aan te halen, zo klonk het. De koning verwees daarbij niet enkel naar de relatie tussen de twee landen maar ook naar de goede verstandhouding die er tussen beide koninklijke families bestaat. Willem-Alexander spreekt regelmatig met zijn Belgische collega koning Filip en ook de jongere leden van de twee koninklijke families onderhouden volgens hem goede relaties met elkaar.

Willem-Alexander en Máxima zijn van 20 tot en met 22 juni in België. Voor Nederland biedt het staatsbezoek volgens hem ook de mogelijkheid om de banden met Wallonië te verdiepen. Zo zal de tweede dag van de driedaagse reis in grote mate op Waals grondgebied plaatsvinden. De banden tussen Nederland en Vlaanderen zijn van nature uit wel hechter, maar het belang van Wallonië is volgens de koning ook voor Nederland erg groot.

Tijdens het gesprek werd ook gevraagd naar de mogelijke excuses van Willem-Alexander voor het Nederlandse slavernijverleden. De koning erkende dat het belangrijk is om als samenleving in het reine te komen met het verleden, maar maakte niet duidelijk of die excuses er komen in zijn toespraak tijdens de officiële herdenking op 1 juli in Amsterdam.