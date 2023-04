Wisselvallig en regenachtig weer tijdens Koningsspelen

Het wordt dit jaar geen lekker weer tijdens de Koningsspelen. Op beide dagen is het wisselvallig weer met kans op regen, meldt Weeronline.

Donderdagochtend trekt een gebied met regen over het land en vooral in het oosten kan het enige tijd nat worden. Later trekt de regen ook naar het westen van het land. Tegen de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog en kan de zon nog kort doorbreken. Het is dan fris met temperaturen tussen 6 en 8 graden. Later op de middag ontstaan enkele stapelwolken en kunnen enkele buien vallen. Het wordt maximaal 10 tot 13 graden.

De tweede dag van de Koningsspelen lijkt het beter weer te worden. In de ochtend krijgt het noorden van het land waarschijnlijk te maken met een paar buien, maar elders is het droog met geregeld zon. In de loop van de middag ontstaan opnieuw stapelwolken en enkele buien, maar met 13 tot 17 graden is het wel warmer dan op donderdag.

Voor de eerste keer worden de Koningsspelen op twee dagen gehouden. Dat doet de organisatie omdat het Suikerfeest dit jaar op 21 april valt. Op die manier krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om mee te doen.