Zien: Máxima handen vol aan Tanzaniaanse dreumes

Een kleine dreumes vraagt wel heel veel van koningin Máxima’s aandacht tijdens een veldbezoek aan het Tanzaniaanse project MomCare van PharmAccess. Maarja, zo’n schattige dreumes heeft natuurlijk helemaal niet door dat het uitgerekend in de neus van een koningin knijpt…

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

MomCare is een gedigitaliseerd zorgpakket met vaststaande kosten en kwaliteitsnormen voor zorg aan zwangere vrouwen. Het voorziet in een digitale verzekeringskaart waarmee zwangere vrouwen in verschillende stadia van hun zwangerschap bij geselecteerde ziekenhuizen terecht kunnen voor zorg en begeleiding. De data die tijdens dit proces verzameld worden dragen bij aan betere en efficiëntere zwangerschapszorg.

Koningin Máxima is twee dagen in Tanzania voor haar werk als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In Tanzania zal zij spreken met regeringsvertegenwoordigers en diverse organisaties over wat er nodig is om meer achtergestelde mensen te laten aansluiten bij financiële diensten, en om hen te laten deelnemen aan een inclusieve digitale economie.