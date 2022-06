Nederlanders in Graz: leuk voor koning dat hij hier is

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tijdens een rondleiding bij een Oostenrijks familiebedrijf in automobieltechnologie ook de Nederlandse werknemers ontmoet. Behalve het bedrijf waarin gewerkt wordt aan onder meer de verduurzaming van gemotoriseerd vervoer, hadden zij het koningspaar ook graag meer van de stad laten zien.

“Het is natuurlijk superleuk dat de koning en de koningin interesse tonen in ons bedrijf en in wat we doen. Maar het is ook leuk voor Graz én voor de koning zelf natuurlijk”, zegt engineer Bart Vos die voor zijn werk voor AVL in Graz woont. “Graz is een hele leuke stad, waar je heerlijk kunt eten. Zeker in de zomer hangt er een gezellige sfeer.”

Van de gastronomie van Graz kreeg het koningspaar tijdens de rondleiding in ieder geval niet veel mee. Daar ging het over de inzet van batterijen, digitale en slimme mobiliteitsoplossingen, verkeersoptimalisatie met behulp van sensoren en cyberbeveiliging. Buiten kregen de koning en koningin meer te horen over een experiment waarbij een Nederlandse vrachtwagen op elektriciteit naar Graz was komen rijden.

In het recent geopende Battery Innovation Centre sprak het koningspaar vervolgens met verscheidene medewerkers over hun expertises. Nadat ook de Nederlandse werknemers daar waren voorgesteld vroeg Máxima hen in het Engels naar hun achtergrond. Pas nadat alle heren keurig in het Engels hadden geantwoord dat ze ‘engineers’ waren, leek de koningin zich te realiseren dat ze met Nederlanders sprak. “Oh, wij kunnen natuurlijk gewoon Nederlanders praten”, lacht ze. Na een afscheid vertrok het paar naar het centrum van de stad voor onder meer een wandeling.