Noord-Ieren onder de indruk van Charles en Camilla

Koning Charles en koningin Camilla hebben vrienden gemaakt in Noord-Ierland. Meerdere mensen lieten na afloop van het bezoek van het koningspaar aan de krant The Irish Times weten onder de indruk te zijn van hoe “menselijk” en “aardig” ze waren.

Charles en Camilla waren woensdag en donderdag in Noord-Ierland, hun eerste bezoek aan het land sinds hun kroning. Op donderdag waren de twee in de stad Armagh en hadden ze op de markt een ontmoeting met onder anderen een vrouw die jam en chutney maakt. Tracey Toner had van tevoren alleen doorgekregen dat er iets bijzonders zou gaan gebeuren, maar wist niet wat. Ze had naar eigen zeggen een leuk en informeel gesprek over haar werk.

Op de markt vertelde een appelboer dat het koningspaar erg “down-to-earth” is. “We konden gewoon met ze kletsen. Ze zijn koninklijk, maar ze zijn menselijk.”

Bij de kathedraal in Armagh werden Charles en Camilla getrakteerd op meerdere optredens. Ook de 10-jarige gymnaste en danseres Grace Zhong mocht voor het paar optreden. “Ik voelde me een beetje nerveus, maar ik heb genoeg dingen gedaan waar veel mensen bij waren, dus het ging wel. De koningin vroeg me of ik van dansen hield en we maakten een praatje.”