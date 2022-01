Noorse koninklijke familie volgt Winterspelen vanuit huis

De Noorse koninklijke familie is volgende maand niet bij de Olympische Winterspelen in Beijing in China aanwezig. Koning Harald zal de verrichtingen van de Noorse sporters via televisie volgen, meldt het Noorse hof dinsdag.

Vanwege de coronacrisis zijn er maar een beperkt aantal toeschouwers welkom bij de Winterspelen, die op 4 februari van start gaan. Buitenlands publiek wordt helemaal niet toegelaten. Ook de andere “zeer strikte” coronaregels die ter plaatse gelden, hebben een bezoek aan de Spelen bemoeilijkt, zegt het hof.

Koning Harald, zelf een voormalig olympiër, zal de Noorse verrichtingen met interesse volgen. Tijdens de Winterspelen van 2018 werden liefst 39 medailles binnengesleept, waarvan 14 gouden. Noorwegen werd daarmee eerste in het medailleklassement.

Eerder werd al bekend dat koning Willem-Alexander ook niet naar China gaat. In december werd bekend dat hij dat “al geruime tijd geleden” had besloten.