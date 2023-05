Astrid van Noorwegen (91): kroning Elizabeth was magisch

Prinses Astrid van Noorwegen haalt zaterdag, op de dag van de kroning van koning Charles in het Verenigd Koninkrijk herinneringen op aan de kroning van zijn moeder, koningin Elizabeth. De 91-jarige zus van de Noorse koning Harald was bijna 70 jaar geleden samen met haar ouders aanwezig tijdens de ceremonie in Westminster Abbey.

“Het was een magisch moment toen de aartsbisschop van Canterbury de kroon op het hoofd van koningin Elizabeth plaatste. De koningin wendde zich vervolgens tot de mensen die zich in de volle kerk hadden verzameld. De kroning is waarschijnlijk een van de mooiste herinneringen uit mijn leven”, zegt prinses Astrid in een artikel op de website van het Noorse hof.

Volgens het Noorse hof is Astrid een van de weinige nog in leven zijnde aanwezigen op die historische 2 juni 1953. De prinses kwam samen met haar ouders per schip naar Londen. Op Westminster Pier werden kroonprins Olav, kroonprinses Märtha en prinses Astrid ontvangen door de echtgenoot van koningin Elizabeth, prins Philip, de hertog van Edinburgh.

Grote indruk

Op de jonge vrouw van 21 maakten de kroning en alle vieringen in het centrum van Londen grote indruk. “Ik herinner me dat ik dacht dat alles geweldig was. Velen in prachtige jurken en uniformen van over de hele wereld. De stad was mooi versierd en er hing een goede sfeer onder de vele duizenden die op straat waren.”

In Westminster Abbey werd prinses Astrid ver van haar ouders geplaatst, vertelt ze. “Ik zat naast Lord Louis Mountbatten. Van waar ik zat, kon ik mijn ouders niet zien – maar gelukkig kon ik met hen mee de kerk uit lopen toen ze passeerden waar ik zat. Ik vroeg me af hoe ik uit de kerk moest komen, aangezien ik geen eigen auto had. Het was opgelost toen moeder en vader langskwamen.”

De prinses volgt de kroning van koning Charles en koningin Camilla zaterdag via de tv-uitzendingen. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn in Londen.