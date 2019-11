De gevolgen van het omstreden interview van prins Andrew blijven zich opstapelen. Nadat de hertog van York zijn openbare functies heeft neergelegd en hij afscheid nam van zijn privésecretaris moet hij nu ook zijn privékantoor in Buckingham Palace verlaten. Dat heeft een paleiswoordvoerder bevestigd aan The Guardian.

Andrew blijft wel werken voor zijn eigen instelling Pitch@Palace, die jonge ondernemers de kans biedt hun ideeën en start-ups onder de aandacht te brengen. “En hij kijkt hoe hij dat gaat voorzetten buiten zijn openbare functies en buiten Buckingham Palace”, aldus een woordvoerder, die eraan toevoegde dat de veranderingen tijd gaan kosten. De prins mist wel de steun van verschillende organisaties. Zo stapte onder meer Britse bank Standard Chartered uit het initiatief.

Andrew zou vrijdag door zijn moeder koningin Elizabeth zijn ingelicht dat hij zijn kantoor moet verlaten. De twee werden gespot terwijl ze, in het gezelschap van twee begeleiders, aan het paardrijden waren in Windsor.

Woensdag werd al bekend dat de prins alle openbare functies neerlegt. Hij besloot daartoe naar aanleiding van het gesprek met BBC Newsnight, dat vorige week zaterdag werd uitgezonden. In het interview sprak hij over zijn relatie met de overleden Amerikaanse zakenmagnaat en zedendelinquent Jeffrey Epstein en over beschuldigingen dat hij zelf een minderjarig meisje zou hebben misbruikt.