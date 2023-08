Haakon en Mette-Marit bezoeken slachtoffers storm Hans

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen bezoeken donderdag gebieden die zijn getroffen door overstromingen veroorzaakt door storm Hans. Het paar reist naar de provincie Innlandet, maakte het Noorse hof woensdag bekend.

In de gemeente Østre Toten spreekt het kroonprinselijk paar met slachtoffers en vertegenwoordigers van het Rode Kruis. Daarna gaat Haakon in dezelfde provincie in zijn eentje naar de stad Ringebu. Daar wordt hij bijgepraat over een brug die er is ingestort. Ook spreekt de kroonprins met mensen die zijn geëvacueerd en getroffen bedrijven.

Haakon was zaterdag ook al in andere steden in Noorwegen om te horen over de schade van storm Hans. Een dag eerder gingen ook koning Harald en koningin Sonja het land in.