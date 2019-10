Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit reizen met een trein van de Deutsche Bahn af naar Frankfurt voor de grootste boekenbeurs van de wereld. Noorwegen is dit jaar namelijk eregast op de Frankfurter Buchmesse. Haakon en Mette-Marit nemen zo’n honderd Noorse schrijvers mee naar de Duitse stad.

Het project is het grootste Noorse culturele initiatief ooit in een ander land. Vooral kroonprinses Mette-Marit is een belangrijke ambassadeur voor Noorse literatuur in het buitenland. Voor haar is er dus een drukke agenda. Op vrijdag 11 oktober opent ze de grote kunstexpositie over Edvard Munch in Düsseldorf. Munch is een van de bekendste schilders van Noorwegen.

De volgende dag bezoekt Mette-Marit met haar man een Noorse boekenwinkel in Berlijn. Zondag is de kroonprinses te gast bij het programma Die Literaturagenten, waar ze zal praten over Noorse literatuur, met name over de boekenserie Homeland and other stories.

Maandag stapt Mette-Marit op een speciale Literatuurtrein, vol Noorse boeken en schrijvers. Die gaat via Berlijn en Keulen naar Frankfurt. Dinsdagavond komt het stel aan op de Buchmesse, waar Haakon en Mette-Marit verwelkomd worden door directeur Jürgen Boos.