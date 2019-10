De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hebben vrijdag een bijzondere tentoonstelling geopend in Düsseldorf. Daar zijn de komende tijd zo’n 140 werken te zien van Edvard Munch. Nooit eerder waren zoveel werken van de Noorse kunstschilder te zien in Duitsland.

Haakon en Mette-Marit kregen een rondleiding langs de expositie, die zijn licht laat schijnen over de onbekendere kant van Munch. De tentoonstelling is vanaf zaterdag tot 1 maart te zien in het museum K20. Dat de werken van Munch te zien zijn in Duitsland heeft alles te maken met de Frankfurter Buchmesse. De beroemde boekenbeurs staat dit jaar in het teken van Noorwegen.

Omdat Noorwegen dit jaar het gastland is van de Buchmesse zijn Haakon en Mette-Marit onderweg naar de boekenbeurs, die van woensdag tot en met zondag plaatsvindt. Het kroonprinselijk paar reist per trein van Noorwegen naar Frankfurt, een knipoog naar de literatuurtreinen waarmee Mette-Marit een aantal jaar op rij door Noorwegen reisde. Met Haakon en Mette-Marit, een belangrijke ambassadeur voor Noorse literatuur in het buitenland, reizen zo’n honderd schrijvers mee.