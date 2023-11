Haakon en Mette-Marit spreken verstandelijk beperkte sporters

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit hebben sporters ontvangen die dit jaar meededen aan de Special Olympics World Games in Berlijn. Dat is een internationaal sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Het Noorse hof deelt beelden van de ontmoeting die Haakon en Mette-Marit in Oslo hadden met de sporters.

Ongeveer veertig atleten waren woensdagavond van de partij. Zij waren uitgenodigd door Lubna Jaffery, de Noorse minister van Cultuur en Gelijkheid. Zij sprak gedurende de avond vol lof over de prestaties van de sporters.

Het kroonprinselijk paar sprak met de atleten over hun ervaringen in Duitsland. Noorwegen deed onder meer in de onderdelen handbal, bowlen, paardrijden, judo en zwemmen mee aan de Special Olympics World Games.