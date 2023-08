Haakon en Mette-Marit zien impact van storm Hans

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen hebben donderdag gezien wat de impact is van storm Hans. Het echtpaar bezocht in de provincie Innlandet een gemeente die is getroffen door overstromingen.

De kroonprins en de kroonprinses bezochten in de plaats Østre Toten onder meer een gezin dat thuis net niet te maken heeft gehad met een overstroming. De familie liet Haakon en Mette-Marit enkele foto’s zien van hoe dichtbij het water was gekomen. “Ze hebben zich goed ingespannen”, zei de kroonprins over de inzet van de gemeente en de hulpdiensten.

Haakon gaat later op donderdag ook nog alleen naar de stad Ringebu. De kroonprins zag zaterdag ook al in andere steden de gevolgen van de storm.