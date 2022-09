Haakon en Victoria in kader van werk bij VN naar Kenia

Kroonprins Haakon van Noorwegen en kroonprinses Victoria van Zweden brengen op 22 en 23 november samen een bezoek aan Kenia. Ze gaan naar het Afrikaanse land in het kader van hun rollen bij de Verenigde Naties (VN), meldt het Noorse hof vrijdag.

Haakon is goodwill-ambassadeur voor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Hij is dat al sinds 2003 en heeft in die hoedanigheid al een aantal landen bezocht. Victoria heeft een rol als drijvende kracht achter de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.

Na het gezamenlijke bezoek met Victoria, heeft Haakon op 24 november ook nog een programma in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het bezoek markeert de nauwe en goede relatie tussen Noorwegen en Kenia.

Net als Noorwegen houdt Kenia zich bezig met een duurzame maritieme economie. Tijdens het bezoek zal de kroonprins onder meer een oceaanseminar openen en deelnemen aan een zakelijk programma. Haakon wordt op zijn reis vergezeld door Anne Beathe Tvinnereim, de Noorse minister van Ontwikkeling.