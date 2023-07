Haakon: gezondheid Mette-Marit gaat op en neer

Het gaat op dit moment naar omstandigheden goed met kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen. Met haar gezondheid gaat het op en neer, zegt haar echtgenoot kroonprins Haakon in een groot interview met de Noorse omroep NRK. Het gesprek vond plaats in het kader van zijn vijftigste verjaardag.

Mette-Marit maakte vijf jaar geleden bekend dat ze een ongebruikelijke variant van de ziekte longfibrose heeft en daarom vaker rust moet nemen. “Ik had gewild dat het niet zo was”, zegt Haakon over de chronische ziekte. Hij en Mette-Marit houden er zo veel mogelijk rekening mee en concentreren zich op de dingen die ze wel kunnen doen. “Op die manier kunnen we het beste van de situatie maken”, denkt hij.

“Ze zit nu in een hele goede periode en dat is al een hele tijd zo. Dus dat is geweldig”, vervolgt Haakon. “En als het op een dag niet zo is, moeten we er op dat moment goed mee om kunnen gaan. Daarna gaat het misschien weer wat beter. Het gaat op en neer.”

Mette-Marit is “een ongelooflijk belangrijk persoon” in Haakons leven. “Ik heb ongelooflijk veel geluk dat ik haar heb. En ik denk dat we gewoon een heel goed team zijn”, stelt de enige zoon van koning Harald en koningin Sonja. De twee inspireren elkaar en kunnen ontzettend met elkaar lachen. “Daar word ik echt blij van, dat stukje humor. Als het ons lukt om plezier te hebben en tegelijkertijd iets zinvols te betekenen, dan zijn we op ons best.”

Haakon en Mette-Marit zijn dit jaar 22 jaar getrouwd. De kroonprinses wordt volgende maand ook vijftig jaar.