Haakon herdenkt in Oslo de Holocaust

De Noorse kroonprins Haakon heeft donderdag tijdens de Internationale Holocaustdag bij het fort van Akerhun in Oslo de slachtoffers van het nazibeleid tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. De kroonprins stak bij deze nationale herdenkingsceremonie een fakkel aan ter nagedachtenis aan de in concentratiekampen omgekomen Joden.

Haakon werd bij de herdenking verwelkomd door Guri Hjeltnes, de directeur van het Centre for Studies of the Holocaust and Religious Minorities in Oslo. Tijdens de herdenking staken vijf jongeren van de Mosaic Faith Society in Oslo een fakkel aan, waarna Haakon de zesde ontbrandde. Daarna lazen de jongeren ieder een tekst over een tijdens de Holocaust in Auschwitz omgekomen inwoner van Noorwegen.

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de grootste deportatie van Noorse Joden plaatsvond. Op 26 november 1942 werden 529 Joden uit Noorwegen gearresteerd en aan boord van een transportschip gebracht. Slechts negen van hen overleefden en keerden terug naar Noorwegen. Tegenover de plaats waar het schip lag, is sinds 2000 een gedenkteken te vinden.