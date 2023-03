Haakon langs bij winteroefening Noorse en geallieerde militairen

Kroonprins Haakon heeft deze week een kijkje genomen bij de winteroefening Joint Viking van de Noorse en geallieerde strijdkrachten. Het hof deelde donderdag op Instagram foto’s van zijn bezoek aan Bardufoss en Setermoen in het noorden van het land.

Haakon leerde tijdens zijn ontmoeting onder meer hoe de soldaten te land, ter zee en in de lucht opereren. Zo nam hij de luchtverdediging van de Amerikanen onder de loep en kreeg hij les over het materiaal en de uitrusting die centraal staan tijdens de winteroefening. Van dinsdag op woensdag overnachtte de kroonprins samen met het technisch team van het Porsanger-bataljon in een gezamenlijke tent.

De Noorse en geallieerde soldaten trainen van 6 tot en met 16 maart samen in Noorwegen. Dit jaar doen er 20.000 militairen uit onder meer Noorwegen, Nederland, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten mee. De oefening wordt om de twee jaar gehouden. Eerder deze week bracht ook Haakons vader, koning Harald, al een bezoek aan de winteroefening.