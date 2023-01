Harald condoleert paus en alle katholieken met dood emeritus paus

Koning Harald van Noorwegen heeft zijn condoleances overgebracht aan paus Franciscus en alle katholieken naar aanleiding van het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI. De voormalig kerkvorst overleed zaterdag op 95-jarige leeftijd.

“Ik was diep bedroefd toen ik hoorde van het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI”, schrijft Harald in zijn condoleance aan de huidige paus Franciscus. “Namens mijzelf en de mensen in Noorwegen betuig ik u mijn welgemeende condoleances. Mijn medeleven is met alle katholieken bij deze droevige gebeurtenis.”

Harald was donderdag zelf niet aanwezig bij de uitvaart van Benedictus in Vaticaanstad. Wel waren de Spaanse koningin Sofía en het Belgische koningspaar Filip en Mathilde bij de dienst aanwezig. Naar schatting waren in totaal meer dan 50.000 mensen, onder wie circa 4000 geestelijken, bijeengekomen op het Sint-Pietersplein voor de begrafenis.