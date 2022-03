Harald en Haakon ontmoeten Oekraïense vluchtelingen

Koning Harald van Noorwegen heeft vrijdag samen met zijn zoon kroonprins Haakon een opvanglocatie voor gevluchte Oekraïners in Oslo bezocht. De vorst noemde het na afloop een “emotionele ontmoeting”.

Volgens Harald waren de vluchtelingen “erg aangeslagen door de situatie”, zo vertelde hij aan dagblad VG. “Het is ronduit verschrikkelijk wat er gebeurt.”

De koning, die voor de gelegenheid een geelblauwe stropdas had uitgekozen, kon niet goed antwoorden op de vraag of Noorwegen en de rest van de wereld genoeg doen voor Oekraïne. “Het is een moeilijke vraag”, zei hij. “Als we te veel doen, komt er een wereldoorlog. Als we te weinig doen, zal er hongersnood zijn. Het gaat om het vinden van de balans.”

Amerika

De 85-jarige Harald weet een beetje hoe het is om te vluchten. In de Tweede Wereldoorlog vertrok hij met de koninklijke familie naar Amerika. “Ik heb het geluk dat ik niet veel meer weet van het begin van de oorlog, dus de tijd in Amerika kan ik me niet herinneren. Maar het moge duidelijk zijn dat het erg was om zo lang van huis te zijn.”

In de opvanglocatie, een hotel, kunnen in totaal duizend vluchtelingen worden opgevangen. Het gaat om een tijdelijke opvang. Na registratie worden ze naar andere plekken gebracht.