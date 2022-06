Ingrid Alexandra viert na maanden uitstel achttiende verjaardag

De Noorse prinses Ingrid Alexandra kan bijna vijf maanden later dan gepland groots haar achttiende verjaardag vieren. De prinses was al op 21 januari jarig, maar vanwege de coronasituatie werden de verschillende festiviteiten uitgesteld.

De komende dagen staan er meerdere feestelijkheden op de agenda voor de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. Ingrid Alexandra is na haar vader tweede in lijn van troonopvolging. Donderdag organiseert de Noorse regering een feestelijk diner in de Deichman-bibliotheek in Oslo.

Vrijdag wordt weer een galadiner georganiseerd voor Ingrid Alexandra, dan door haar grootouders koning Harald en koningin Sonja. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn aanwezig bij het diner op het Koninklijk Paleis in Oslo. Voor Amalia, die in december haar achttiende verjaardag vierde, is het haar eerste officiële reis als Prinses van Oranje.