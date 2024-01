De Noorse koning Harald (86) heeft een luchtweginfectie. Daarom heeft hij zich tot en met vrijdag ziek gemeld, maakte het Noorse hof woensdag bekend. Zijn taken worden de komende dagen overgenomen door zijn zoon, kroonprins Haakon.

De Noorse koning kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Zo loopt hij op krukken en onderging hij in 2020 een hartoperatie. Sindsdien heeft hij vaker luchtweginfecties gehad.

Harald is met zijn 86 jaar momenteel de oudste regerende vorst van Europa. Vorige week liet hij weten tot zijn dood op de troon te zitten. Aftreden zit er, in tegenstelling tot bij de Deense koningin Margrethe, voor hem niet in.