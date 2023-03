Koning Harald feliciteert nieuwe president Vietnam

De Noorse koning Harald heeft de nieuwe president van Vietnam gefeliciteerd met zijn benoeming. Het Noorse hof deelde maandag de felicitatieboodschap die Harald aan Vo Van Thuong heeft gestuurd.

“Ter gelegenheid van uw inauguratie als president van de Socialistische Republiek Vietnam, stuur ik u mijn hartelijke felicitaties namens mijzelf en de bevolking van Noorwegen en mijn hoop voor het welzijn en de welvaart van de bevolking van Vietnam”, schrijft Harald in zijn bericht.

De 52-jarige Vo Van Thuong werd vorige week benoemd tot president van het Aziatische land. Hij is de opvolger van de afgelopen januari afgetreden Nguyen Xuan Phuc, die eerder vijf jaar premier was van het land. Phuc stapte op omdat hij in zijn tijd als premier te weinig zou hebben gedaan tegen corruptie.