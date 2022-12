Koning Harald in ziekenhuis voor behandeling infectie

Koning Harald is opgenomen in het Rikshospitalet, meldt het Noorse hof. De vorst heeft een infectie en moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Volgens het hof is de toestand van de 85-jarige stabiel.

Eind november was Harald ook al een paar dagen met ziekteverlof. Toen kampte hij met een verkoudheid, maar kon hij na een paar dagen weer aan het werk. In de tussentijd nam zijn zoon kroonprins Haakon een paar afspraken van Harald over.

Eerder dit jaar meldde Harald zich ziek met verkoudheidsklachten. Begin dit jaar maakte hij al zijn agenda leeg en in de zomer lag hij met koorts in het ziekenhuis.