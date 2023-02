Koning Harald viert dag in teken van Sami in stadhuis van Oslo

Koning Harald van Noorwegen heeft samen met 500 gasten een nationale feestdag voor Sami gevierd in het stadhuis van Oslo. De Sami zijn een van oorsprong nomadisch volk dat het Noord-Europese Lapland bewoont, maar ook verspreid is over delen van Scandinavië.

De viering van deze dag is een traditie geworden in Oslo, nadat dit voor het eerst werd gedaan in 2003. Maandagochtend werd de Sami-vlag gehesen op de binnenplaats van het stadhuis, waarbij het Sami-volkslied gespeeld werd op de beiaard van het stadhuis.

De koning werd bij de herdenking welkom geheten door onder anderen de burgemeester van Oslo en een vertegenwoordiger van het Noorse Sami-parlement. Kleuters van de Sami-kleuterschool in Oslo en leerlingen van de Oslo Samiske Skole zongen Sami-liedjes.