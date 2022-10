Koningin Sonja bij 100e verjaardag van Noorse kerk in VS

De Noorse koningin Sonja was zondag aanwezig bij de honderdste verjaardag van de Noorse kerk in de Amerikaanse staat Minnesota. Het Noorse hof deelde maandag een verslag van de feestelijkheden in Minneapolis, waar de kerk gevestigd is.

In 1922 werd de kerk opgericht door de Noorse Lutherse Kerk van Amerika. De kerk is een van de twee kerken in de VS die nog steeds een liturgie in het Noors hebben, aldus het hof. In Minneapolis wonen meer mensen van Noorse afkomst dan in elk ander gebied van de Verenigde Staten.

Tijdens de viering zong het lokale kerkkoor liederen en was de Noorse bisschop Olav Fykse Tveit gastspreker. Na de dienst was er koffie en gaf Sonja een toespraak. Volgens de koningin kon de Noorstalige kerk “bijdragen aan het opbouwen van lokale gemeenschappen en het in stand houden van culturele tradities en de Noorse taal”.