Kroonprins Haakon: gezondheid koning Harald lijkt iets verbeterd

Het lijkt beter te gaan met de Noorse koning Harald, die eerder deze week in Maleisië in het ziekenhuis werd opgenomen met een infectie. Dat stelde zijn zoon kroonprins Haakon woensdag in gesprek met verslaggevers.

“We hebben vanmorgen met mijn moeder en vader gesproken, het lijkt erop dat zijn gezondheid iets verbeterd is”, zei Haakon volgens persbureau Reuters. Volgens de kroonprins blijft de 87-jarige koning nog een paar dagen in het ziekenhuis om aan te sterken. “Hij heeft rust nodig. Maar het is goed dat het beter met hem gaat.”

Dinsdag maakte het Noorse hof bekend dat Harald tijdens zijn vakantie in Maleisië ziek was geworden. Volgens het Noorse paleis krijgt de koning “goede begeleiding van zowel Maleisisch als Noors medisch personeel”. Het is nog niet duidelijk wanneer Harald terugkeert naar Noorwegen.