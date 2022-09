Mette-Marit breekt werkbezoek af vanwege gezondheid

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft dinsdag een werkbezoek aan het Rode Kruis afgebroken. De echtgenote van kroonprins Haakon lijdt aan longfibrose en voelde zich niet goed genoeg.

Volgens de Noorse omroep NRK wachtte de pers in een andere kamer op de komst van de kroonprinses toen ze te horen kregen dat ze alweer was vertrokken. Het hof meldt dat Mette-Marit last had van bijwerkingen van de medicijnen die ze gebruikt en dat ze naar het Rikshospitalet in Oslo is gebracht.

Mette-Marit, beschermheilige van het Rode Kruis, bezocht een vrouwencentrum van de organisatie. De locatie is dinsdag precies tien jaar open. De kroonprinses bracht vanwege het jubileum een taart mee bij aankomst. Voor ze weer vertrok kon ze nog wel met enkele medewerkers spreken.

De 49-jarige kroonprinses maakte in 2018 bekend dat ze longfibrose heeft. Sindsdien doet ze het rustiger aan. Door de ziekte wordt zuurstof niet goed opgenomen waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Ook raken ze snel vermoeid.