Mette-Marit en Haakon wilden 50e verjaardag eigenlijk niet vieren

Kroonprinses Mette-Marit had weinig trek om haar vijftigste verjaardag groots te vieren. Dat schrijft het Noorse blad Se og Hør. Ook kroonprins Haakon had zijn vijftigste verjaardag liever niet gevierd.

Beide Noorse royals vieren komende zomer hun vijftigste verjaardag. Na lang wikken en wegen werd vorige maand bekendgemaakt dat Mette-Marit en Haakon vijf bezoeken brengen kriskras door Noorwegen om hun verjaardag te vieren met de bevolking.

“Ik heb het gevoel dat we er lang over hebben nagedacht wat voor soort feest we willen”, zei Mette-Marit tegen Se og Hør. “Ik denk niet dat we het echt wilden vieren. Maar dat is misschien normaal als je vijftig wordt.” Uiteindelijk kon het kroonprinselijk paar zich vinden in de festiviteiten die gepland zijn. Haakon is het daarmee eens. “Ik denk dat we een goede oplossing hebben gevonden”, voegde hij eraan toe. “We kijken enorm uit naar de mooie reizen die we gaan maken in Noorwegen. We mogen ons een beetje onderdompelen in de dingen waarin we geïnteresseerd zijn.”

Tuinfeest

Het hoogtepunt van de festiviteiten is eind augustus. Dan is er een groot feest in de paleistuin. “Dat is een geweldige manier om onze verjaardagen te vieren”, zei Mette-Marit.

Het tuinfeest is op 25 augustus, de trouwdag van het paar. Haakon is op 20 juli jarig en op 19 augustus mag Mette-Marit vijftig kaarsjes uitblazen.