Nieuwe foto’s Ingrid Alexandra gemaakt in haar eigen kantoor

Het Noorse Hof heeft enkele dagen voor de achttiende verjaardag van Ingrid Alexandra, op 21 januari, nieuwe foto’s van de prinses naar buiten gebracht. Op de plaatjes draagt ze een zakelijk zwart broekpak en zit ze op een witte bank, in wat volgens het hof haar eigen kantoor in het paleis is.

De foto’s komen ook enkele dagen voor de prinses haar eerste officiële taken als lid van de koninklijke familie op zich neemt. Donderdag bezoekt Ingrid Alexandra het parlement en spreekt ze met enkele ministers over hun werkzaamheden in de regering. Ook bezoekt ze het hooggerechtshof en heeft ze een ontmoeting met premier Jonas Gahr Støre. Op termijn zal de prinses vaker koninklijke taken gaan verrichten, maar de komende jaren zal haar studie voorgaan, zo liet het hof dinsdag weten.

Ingrid Alexandra is de oudste dochter van kroonprins Haakon en diens vrouw, kroonprinses Mette-Marit.