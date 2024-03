Noors hof: Harald mogelijk over paar dagen terug naar Noorwegen

De Noorse koning Harald keert mogelijk spoedig weer terug uit Maleisië. In een gezondheidsupdate spreekt het Noorse hof de hoop uit dat de koning, die momenteel nog in het ziekenhuis ligt, “binnen een paar dagen” weer kan terugvliegen naar Noorwegen. De Noorse regering zal het transport faciliteren en de Noorse strijdkrachten zullen daarbij helpen.

Eerder deze week werd bekend dat de 87-jarige Harald tijdens zijn vakantie in Maleisië ziek is geworden. Hij had een infectie opgelopen. Volgens de lijfarts van de Noorse koning gaat het inmiddels beter met Harald. Wel moet hij nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Het Noorse hof voegt daar aan toe dat er goed voor de koning wordt gezorgd.

De Noorse koning had de afgelopen jaren vaker gezondheidsproblemen. Begin februari moest hij het rustig aan doen door een luchtweginfectie en in 2023 moest hij ook een paar dagen in het ziekenhuis verblijven nadat hij een infectie had opgelopen.