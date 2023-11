Noors hof viert 18e verjaardag Sverre Magnus met lunch

De Noorse prins Sverre Magnus is volgende maand de volgende jonge royal die de leeftijd van 18 bereikt. Ter gelegenheid van die mijlpaal organiseren zijn grootouders koning Harald en koningin Sonja een officiële lunch op het paleis. Deze vindt op 1 december, twee dagen voor zijn verjaardag, plaats. Dat heeft het Noorse hof aangekondigd.

Sverre Magnus is het tweede kind van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. Omdat hij achter zijn zus Ingrid Alexandra in de lijn van troonopvolging staat, wordt zijn feestje iets bescheidener gevierd. Naast familie zijn er onder meer uitnodigingen naar vertegenwoordigers van jeugdorganisaties gestuurd.

Dit jaar werden er al in diverse koningshuizen prinsen en prinsessen meerderjarig. Zo bereikte prins Christian van Denemarken de leeftijd van 18 half oktober en eind oktober was het de beurt aan prinses Leonor van Spanje. In juni mocht prinses Alexia 18 kaarsjes uitblazen.