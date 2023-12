Noorse koning bij kerstdienst in Holmenkollen

De Noorse koning Harald en koningin Sonja hebben maandag in Holmenkollen een kerstdienst bijgewoond. De jongste dochter van prinses Märtha Louise, Emma Tallulah Behn (15), vergezelde haar grootouders.

Het koninklijk paar werd buiten de kapel verwelkomd door priester Line Lindholm Eiborg. Tijdens de dienst zong het kamerkoor Holmenkollen onder leiding van Gunn Sørlie Gjone.

De Holmenkollen-kapel werd oorspronkelijk gebouwd in 1903, maar werd in 1992 door brand verwoest en in 1996 in drakenstijl herbouwd.

Kroonprins Haakon vierde kerstavond met zijn gezin in hun huisje in Fjellsnaret in Nore og Uvdal.