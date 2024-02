Noorse koning Harald (87) met infectie in ziekenhuis in Maleisië

De Noorse koning Harald is tijdens zijn vakantie in Maleisië ziek geworden. De 87-jarige Harald ligt daar nu met een infectie in het ziekenhuis, meldt het Noorse hof dinsdag.

“De koning krijgt goede begeleiding van zowel Maleisisch als Noors medisch personeel”, laat het hof weten. Een week geleden meldde het Noorse persbureau NTB dat Harald “een privéreis” zou maken. Hij heeft zijn 87e verjaardag afgelopen woensdag dan ook niet in zijn eigen land gevierd.

Harald kwakkelt al langer met zijn gezondheid. Begin deze maand moest hij nog een paar dagen rustig aan doen door een luchtweginfectie. Zijn zoon, kroonprins Haakon, nam toen zijn taken over. Harald heeft vaker last van luchtweginfecties. Ook loopt hij met behulp van wandelstokken.