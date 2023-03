Noorse koning Harald bezoekt garnizoen bij grens met Rusland

Koning Harald van Noorwegen heeft maandag een bezoek gebracht aan het garnizoen in Sør-Varanger. Daar bewaakt het legeronderdeel de Noorse grens met Rusland. De koning had een ontmoeting met enkele dienstplichtigen die betrokken zijn bij de grensbewaking.

De koning had bij zijn bezoek gezelschap van generaal Eirik Kristoffersen, het hoofd van het Noorse leger. Harald nam eerst een kijkje bij het Høybuktmoen-kamp ten westen van Kirkenes. Daar werd hij door de bevelhebbers bijgepraat over de missie. Zo leerde hij dat het patrouilleren en bewaken van de 198 kilometer lange grens tussen Noorwegen en Rusland de hoofdtaak is van het garnizoen. Daarnaast is de grens met Rusland ook een Schengengrens waardoor er speciale eisen zijn als het gaat om grensbewaking.

De grenswacht controleert de grens zowel te voet als per boot in de zomer en op ski’s en sneeuwscooters in de winter. Jaarlijks worden er zo’n zeshonderd soldaten getraind voor taken bij de grens. Het gaat om dienstplichtigen die de kern vormen van zowel deze grensmissie als andere missies van de Noorse strijdkrachten.

Grensstation Jarfjord

Harald lunchte daarna met de dienstplichtigen, commandanten en vertegenwoordigers van enkele burgerpersoneelsleden. Rekruten brachten daar het eigen strijdlied van het garnizoen ten gehore.

Na de lunch kreeg Harald nog een rondleiding op het grensstation Jarfjord en nam hij ruimschoots de tijd om over hun taken te praten met de dienstplichtigen. Die benadrukten trots te zijn op hun missie en vertelden dat de dienstplicht bij de grens hen mooie ervaringen en belangrijke kennis en ervaring hebben opgeleverd.