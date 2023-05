Noorse koning Harald nog steeds in het ziekenhuis

De Noorse koning Harald ligt nog steeds in het ziekenhuis, maakt het Noorse hof woensdag bekend. Hij is herstellende, maar zal in ieder geval de rest van de week nog met ziekteverlof zijn.

Maandag werd duidelijk dat de 86-jarige koning in het Rikshospitalet is opgenomen met een infectie. Toen liet het Noorse hof weten dat de toestand van Harald stabiel was.

Kroonprins-regent Haakon neemt in de tussentijd de taken van de koning over. De ziekte van de koning heeft geen gevolgen voor het geplande staatsbezoek vanuit Italië. Donderdag en vrijdag brengen de Italiaanse president Sergio Mattarella en zijn dochter Laura Mattarella een staatsbezoek aan Noorwegen.