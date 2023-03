Noorse koning vindt grensbewaking steeds belangrijker

De Noorse koning Harald vindt het gezien de recente ontwikkelingen rondom Rusland steeds belangrijker dat de grensbewaking tussen Noorwegen en Rusland op orde is. Dat zegt hij in gesprek met de Noorse omroep NRK.

Harald bracht maandag een bezoek aan het garnizoen in Sør-Varanger. Daar bewaakt het legeronderdeel de grens met Rusland. De koning had een ontmoeting met enkele dienstplichtigen.

De 86-jarige vorst had naar eigen zeggen twee belangrijke redenen om juist die plek te bezoeken. “Ik was er voor het laatst in 1969, dus het was misschien wel een keer tijd om weer langs te gaan. Daarnaast is het goed om de soldaten te ontmoeten die belangrijk werk doen aan de Noorse grens.”

Harald zegt dat er sprake is van “een speciale situatie” nu er sinds jaren weer oorlog in Europa is. “Grensbewaking wordt een steeds belangrijker onderdeel van het leger”, vindt hij. “Om simpelweg onze grenzen te bewaken en onze vrijheid te beschermen.”