Prins Sverre Magnus 18: leven buiten de koninklijke spotlights?

Sverre Magnus, de jongste zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen, heeft altijd zijn eigen weg gevolgd. Op zijn 18e verjaardag is de Noorse prins op weg naar volwassenheid.

Tekst: Ella Vermeulen.

Was prins Sverre Magnus (zijn ouders noemen ’m Magnus) het klierigste prinsje ooit? Vast. Als jongste kind van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen groeide hij op met een oudere zus die vanaf dag één opgeleid wordt om later de troon te bestijgen en een oudere, lange knappe Viking als halfbroer. Je zou kunnen zeggen dat de druk op Sverre wat minder was en hij als stevig jongetje met een bril, wat aan de kleine kant, alle ruimte heeft gepakt om zich als clown van de familie te profileren. Hij gaapte zich regelmatig schaamteloos door het defilé van de Nationale Dag (“Het was nog vroeg!”), legde scheetkussens op de stoel van zijn opa koning Harald (die er smakelijk om kon lachen) en maakte op het paleisbalkon tot grote hilariteit van zijn nichtjes voor het oog van de wereld de dab-dansbeweging. Kortom, een kind dat voor een openbaar momentje nog wel eens vriendelijk gevraagd werd rekening te houden met de duizend camera’s die meekeken.





De weg naar volwassenheid

Magnus was vijftien toen duidelijk werd dat een nare longziekte zijn moeder behoorlijk zou beperken. Sindsdien gedraagt hij zich aanzienlijk volwassener, kookt hij regelmatig voor het hele gezin (chili con carne is een van zijn specialiteiten), kan hij stressvrij worden meegenomen naar gala’s en heeft hij zich ontpopt tot sportieve watersporter, BMX’er en skiër. Hij is bovendien buitengewoon leuk aan het opdrogen: de prins is de hoogte ingeschoten, bezit opeens een kaaklijn en is mét bril nerdy cute, zónder bril een coole hunk.





Sverre Magnus’ toekomstplannen en onafhankelijkheid

Volgens zijn moeder staat na zijn verjaardag zijn rijbewijs halen als eerste op zijn verlanglijst. Sverre zit momenteel in de bovenbouw van de Elvebakken-school in Oslo, waar hij voor de richting IT en Media Productie heeft gekozen. Hoewel hij de ‘eerste reserve’ is van zus prinses Ingrid Alexandra, zal hij later niet als fulltime royal aan de slag gaan. “Dat is niet het plan”, zegt zijn vader. “Magnus zal waarschijnlijk wel ergens bij betrokken zijn, maar hij moet iets vinden dat hij in het leven wil doen.” Met andere woorden: er wordt van hem verwacht dat hij later gewoon gaat werken en zichzelf kan bedruipen.



Met halfbroer Marius

Een mijlpaal en lunch voor prins Sverre Magnus

Prins Sverre Magnus wordt op 3 december 18 jaar. Ter gelegenheid van die mijlpaal organiseren zijn grootouders koning Harald en koningin Sonja een officiële lunch op het paleis. Deze is al op 1 december, twee dagen voor zijn verjaardag.