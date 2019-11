Tussen de Noorse prinses Märtha Louise en haar Amerikaanse vriend Durek Verrett was het liefde op het eerste gezicht. De twee, die in mei hun relatie wereldkundig maakten en voor commotie zorgden, zijn ervan overtuigd dat ze elkaar kennen uit een vorig leven.

Tijdens hun eerste ontmoeting zei de prinses dan ook tegen de sjamaan dat ze hem al kende. “En ik reageerde: ja, we kennen elkaar al van heel lang geleden. Het kwam gewoon uit mijn mond”, blikte Durek terug in People.

De Amerikaan zegt in een vorig leven met Märtha Louise te hebben samengewoond in Egypte. “Ik heb herinneringen aan onze tijd in Egypte. Zij was mijn koningin en ik haar farao.”

Het nieuws van de romance zorgde destijds voor behoorlijk wat ophef. Niet vanwege de liefde, maar omdat ze samen op tournee gingen en de toer ‘De prinses en de sjamaan’ heette. Märtha Louise ging vervolgens in gesprek met haar familie en maakt nu een duidelijkere scheiding tussen haar activiteiten namens het koningshuis en haar eigen werkzaamheden op het meer spirituele vlak. Bij haar eigen werk gebruikt ze haar titel niet meer.

De dochter van koning Harald en koningin Sonja en Ari Behn gingen in 2016 uit elkaar. Samen hebben ze drie dochters.