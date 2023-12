Sverre Magnus vindt dab op paleisbalkon ‘grote fout’

Prins Sverre Magnus van Noorwegen is 6,5 jaar nadat hij de media haalde door op het paleisbalkon te ‘dabben’ teruggekomen op dat moment. Achteraf gezien vindt de net 18 geworden zoon van kroonprins Haakon het toch niet zo handig.

In een gesprek met zijn zus Ingrid Alexandra noemt Sverre Magnus zijn dab, een dansbeweging waarbij het hoofd naar beneden gaat en de armen en ellebogen in één richting omhoog, “een hele grote fout”. Toch vindt hij het ook een grappig verhaal, zo is te zien in de video met een ‘interview’ dat het Noorse hof online heeft gezet.

“We hadden net gegeten voordat we naar buiten gingen, wat niet zo slim was. Dat hebben we wel geleerd en zullen we nooit meer doen. Want ik had toen veel ijs gegeten, misschien wel iets van vijf ijsjes, en ik kreeg een suikerkick toen we buiten waren”, herinnert Sverre Magnus zich.

Het voorval speelde zich in mei 2017 af tijdens de festiviteiten rond de tachtigste verjaardagen van koning Harald en koningin Sonja. De complete familie verscheen op het balkon om naar het toegestroomde publiek te zwaaien.