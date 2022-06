Veel mooie woorden op verlate verjaardagsfuif Ingrid Alexandra

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft donderdag op haar verlate verjaardagsfuif een staande ovatie gekregen voor haar toespraak. Dat meldt het Noorse dagblad VG. Het feest vond plaats ter gelegenheid van haar 18e verjaardag. De prinses werd begin dit jaar al 18, maar toen kon dat door corona niet gevierd worden.

Ingrid Alexandra beklemtoonde in haar toespraak voor alle genodigden “dat ik geluk heb opgegroeid te zijn in een land waar we elkaar vertrouwen. Vertrouwen wordt door ons allemaal gecreëerd”. Ook bedankte zij alle aanwezigen. Behalve familie en vrienden waren er ook veel jonge uitblinkers aanwezig bij het diner in de Deichman-bibliotheek in Oslo.

Ook premier Jonas Gahr Støre hield een toespraak. “U bent geboren als de eerste vrouwelijke troonopvolger in de geschiedenis van het koninkrijk”, aldus de minister-president. “U bent nu 18 jaar en meerderjarig. Dat is een historisch moment.” Støre stelde dat het turbulente tijden zijn, met de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de klimaat- en energiecrisis. “Maar juist in turbulente tijden heeft de natie een koningshuis leren kennen dat met zijn tijd meegaat”, aldus de premier. “Het heeft zijn rol om verenigend en inclusief te zijn goed begrepen.”

De komende dagen staan er meerdere feestelijkheden op de agenda voor de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. Ingrid Alexandra is na haar vader tweede in lijn van troonopvolging. Vrijdag wordt weer een galadiner georganiseerd voor Ingrid Alexandra, dan door haar grootouders koning Harald en koningin Sonja.

Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn aanwezig bij het diner op het Koninklijk Paleis in Oslo. Voor Amalia, die in december haar 18e verjaardag vierde, is het haar eerste officiële reis als Prinses van Oranje.