Zoon kroonprinses Mette-Marit heeft relatie met realityster

Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is weer gelukkig in de liefde. Hij heeft een relatie met influencer Nora Haukland, in 2020 deelneemster aan de Noorse versie van het realityprogramma Love Island.

Haukland bevestigt het nieuws zelf aan de Noorse krant VG. De twee, allebei 25 jaar, zijn sinds april aan het daten, zo vertelt ze.

In maart maakte Marius nog bekend dat er een einde was gekomen aan zijn relatie met model Juliane Snekkestad, met wie hij ruim vier jaar samen was geweest.

Marius maakt geen deel uit van de Noorse koninklijke familie. Hij werd geboren uit een eerdere relatie die Mette-Marit had voordat ze kroonprins Haakon ontmoette. Samen met Haakon kreeg Mette-Marit nog twee kinderen: prinses Ingrid Alexandra (18) en prins Sverre Magnus (16).