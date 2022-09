Periode van rouw ook op socials Buckingham Palace voorbij

De periode van rouw om koningin Elizabeth is officieel afgelopen in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent ook dat de socialemediakanalen van Buckingham Palace de reguliere berichtgeving weer oppakken.

“Het account van de koninklijke familie zal de werkzaamheden van koning Charles, koningin-gemalin Camilla en de andere leden van de familie weer oppakken. Ook blijven we het leven en het werk van koningin Elizabeth herdenken”, zo luidt de boodschap op het account.

De Britse koningin Elizabeth overleed op 8 september op 96-jarige leeftijd. Op 19 september was haar uitvaart in Westminster Abbey in Londen. In het Verenigd Koninkrijk werd tot en met zeven dagen na de uitvaart een periode van rouw uitgeroepen.