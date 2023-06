Pieter van Vollenhoven zet steuren uit in de Biesbosch

Pieter van Vollenhoven heeft vrijdag geholpen bij het uitzetten van steuren in de Biesbosch. De vis werd zeventig jaar geleden voor het laatst in Nederland gesignaleerd. De kleine steuren die werden uitgezet in het gebied zijn uitgerust met een zender. “Ik hoop dat men het uithoudingsvermogen heeft en de lange adem om die vis werkelijk weer terug te krijgen”, zei de man van prinses Margriet op NPO Radio 1 over het project.

De eer van het uitzetten van de eerste vis was aan Van Vollenhoven, maar zelf wist hij niet zo goed waarom, zo zei hij op voorhand. “Ik hoop te achterhalen waarom ze aan mij hebben gedacht. Ik ben geen steurkenner, dat ben ik absoluut niet, maar ik draag de natuur een warm hart toe.” Wat betreft kaviaar, de eitjes van de steur die als luxeproduct worden gegeten, hoeven de steuren niet te vrezen voor Van Vollenhoven. “Ik kan heel goed zonder kaviaar”, zegt hij. “Als ik nu hoor dat je de vis daarvoor dood moet maken, ga je daar ook anders tegenaan kijken.”

De vis bestaat al zo’n 90 miljoen jaar. In Frankrijk en Duitsland zwemt het dier nog wel in het wild. “Je hebt een lange adem nodig als iets al zeventig jaar is uitgestorven. Dan kan je niet verwachten, als ik ‘m vanmiddag in de Biesbosch uitzet, dat ze er morgen weer blijvend zijn.” Van Vollenhoven hoopt dan ook dat mensen niet “de moed” opgeven.