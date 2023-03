Prins Harry laat gezicht weer zien in rechtbank

De Britse prins Harry is ook donderdag weer in de rechtbank in Londen verschenen voor de hoorzittingen in de zaak die hij samen met enkele andere bekende Britten aanspande tegen uitgever Associated Newspapers Limited (ANL). Volgens Britse media liet de zoon van koning Charles kort zijn gezicht zien en was hij bij het slot van de zitting.

De groep vindt dat de maker van tabloids The Mail on Sunday en Daily Mail hun privacy heeft geschonden door onder meer hun telefoons af te luisteren. Ook zou er afluisterapparatuur in auto’s en huizen zijn opgehangen. Naast prins Harry hebben ook prominenten als zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley zich achter de zaak geschaard.

Advocaat David Sherborne, die de groep vertegenwoordigt, zei donderdag onder meer dat ze een “overtuigende zaak” hebben. ANL zou tussen 1993 en 2011 zeker negentien verschillende privédetectives hebben ingezet om een reeks “onwettige handelingen” uit te voeren. In sommige gevallen leverde dat schadelijke nieuwsartikelen op. De rechtbank moet nu beslissen of de zaak daadwerkelijk inhoudelijk behandeld wordt.

Harry had zich eerder deze week ook al laten zien bij de behandeling van de zaak.