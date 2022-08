Prins William naar New York voor bijeenkomst klimaatprijs

Prins William gaat volgende maand naar New York voor de Earthshot Prize. De klimaatprijs – in het leven geroepen door de prins – wordt nog niet uitgereikt, maar er is wel al een bijeenkomst voor winnaars en finalisten van vorig jaar. Op 21 september komen die kandidaten samen.

De prijs is bedacht voor initiatieven die zich inzetten tegen klimaatverandering. De Earthshot Prize werd vorig jaar in Londen voor het eerst uitgereikt aan vijf initiatieven. De prijs bestaat uit een bedrag van 1 miljoen pond. Het prijzengeld wordt verschaft door sponsors en rijke filantropen.

In december wordt de prijs uitgereikt in Boston.