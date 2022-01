Prins William trots op nieuwe initiatieven van BAFTA

De British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) heeft donderdag nieuwe initiatieven bekendgemaakt om een carrière in de sector gemakkelijker te maken. Prins William, president van de organisatie, liet na een werkbezoek aan BAFTA weten daar “trots” op te zijn.

De organisatie die jaarlijks de belangrijkste Britse film- en televisieprijzen uitreikt wil dat het voor mensen makkelijker wordt om een baan te krijgen. Zo is er onder meer een nieuw fonds opgezet dat “niet-vertegenwoordigde groepen” financieel kan helpen met een studie of baan in het film-, game- en televisievak. Ook komen er programma’s voor jonge producenten met een beperking, met een migratieachtergrond of met een lagere sociaaleconomische status

“Ik ben ontzettend trots op het feit dat BAFTA zich ervoor blijft inzetten dat jonge talenten uit alle lagen van de bevolking dezelfde kansen krijgen om een succesvolle carrière binnen de televisie-, game- en filmindustrie op te bouwen”, laat William weten na het bezoek aan het BAFTA-hoofdkwartier in Londen.