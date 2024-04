Prinses Amalia woonde en studeerde een jaar in Madrid

Prinses Amalia heeft door zware bedreigingen aan haar adres ruim een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd. Dat bevestigen bronnen aan het ANP na berichtgeving van De Telegraaf. Inmiddels woont de 20-jarige Amalia weer in Nederland.

In het najaar van 2022 kwam naar buiten dat Amalia te maken had met bedreigingen en dat daardoor de beveiliging rond de Prinses van Oranje was opgeschroefd. In oktober werd bekend dat Amalia niet in Amsterdam woonde, door de dreiging.

De dreiging is nog niet verdwenen, maar zij kan dankzij maatregelen wel weer in Nederland wonen en studeren. Het is niet duidelijk wat die maatregelen zijn.

In Nederland volgt Amalia de studie Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam.